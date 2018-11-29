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сегодня в 14:09
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/ Готовьтесь одеваться теплее: будет очень крепкий ветер

Готовьтесь одеваться теплее: будет очень крепкий ветер

Погода не балует южноуральцев.
сегодня в 17:29
  |  Общество

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. 30 ноября поднимется сильный ветер — до 20 метров в секунду, сообщают в ГУ МЧС. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушения электроснабжения, разрушения непрочных конструкций.

Если сильный ветер застал вас на улице, не оставайтесь около линий электропередач, не прячьтесь возле стен и деревьев. Постарайтесь как можно скорее найти убежище в помещении, зайдите в подъезд или магазин.

Уделите особое внимание детям, не оставляйте их без присмотра. По возможности не покидайте помещение.

Планируйте свои поездки заранее, постарайтесь избежать маршрутов вне населенных пунктов. Если непогода застала вас на трассе, остановите автомобиль и переждите порывы ветра в кювете.

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