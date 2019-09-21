Дожди, порывы ветра и заморозки ожидаются на Южном Урале

Холодать будет до середины следующей недели.

Послушать 00:00

Челябинскую область не покинут дожди и ветер до конца следующей недели. О предстоящих заморозках рассказала начальник отдела метеопрогнозов.

19 сентября, по области перемещался активный циклон. Он принес разрушения, сильный ветер и дожди. Теперь он ушел на северо-восток, но в ближайшие дни сохранится ненастная погода. Потому что друг за другом к нам идут два циклона.

«Уже сегодня ночью ожидаются заморозки, а завтра днем со след циклоном начнутся дожди. В ночь на воскресение и днем ожидаются дожди. Местами пройдет сильный и порывистый ветер 15-20 м/c», — рассказала Надежда Ячменева, начальник отдела метеопрогнозов.

В понедельник, 23 сентября, подойдет следующий циклон. Он принесет дальнейшие похолодания, снова пройдет порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура составит от 5 до 11 градусов тепла, а ночью опустится ниже нуля. Заморозки ожидают до середины недели.

Надежда Ячменева, добавила, что очень предстоит холодная. В октябре планируются теплые деньки, но вот на сколько, пока нельзя сказать.