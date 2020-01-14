Дождь и плюсовые температуры придут в Челябинскую область

Оттепель прогнозируют до конца недели.

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В четверг, 16 января, в Челябинской области аномально потеплеет. По данным гидрометцентра, днём средняя температура по региону достигнет +3 градусов. Синоптики обещают мокрый снег и гололёд. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В пятницу, как гласит прогноз, на Южном Урале будет до +5. Местами пойдет снег, а на юге даже снег с дождём! Водителям следует быть осторожнее — дороги могут покрыться льдом. Также возможно падение сосулек с крыш.

В Челябинске послезавтра будет −1, +1. А 17 января жители столицы региона смогут гулять при 2-4 градусах выше ноля.

Отметим, этот январь непривычно тёплый не только для Челябинской области, но и для многих других регионов России.