Нашествие пернатых: в Челябинской области удивлены большим количеством воробьёв

Жители связывают это с аномально теплой зимой.

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Жители Челябинской области стали свидетелями огромных воробьиных стай на деревьях. Птиц сняли на видео. Такого явления люди никогда не видели, посчитать количество пернатых просто не представляется возможным, но оно явно исчисляется сотням.

«Ого себе! Саранча», — пишет пользователь Ирина Гусева в социальных сетях.

Южноуральцы сразу нашли объяснение происходящему: считают, что дело в непривычно тёплой зиме для нашего края. Однако орнитологи отмечают, что и прошлая зима не была суровой, но воробьёв было меньше.

«Это связано с тем, что люди стали птиц кормить. С 18 ноября Министерство экологии запустило акцию „Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям“, люди стали вешать больше кормушек, поэтому птица стремится к человеку», — объясняет руководитель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Орнитолог рассказала, что замечала такое скопление воробьёв в Челябинске на улице Гончаренко, 90 у интерната № 15, там на двух деревьях детям удалось насчитать 117 птиц.