Погода в Челябинске на январь — 2021: синоптики предрекают температуру выше нормы

Какой будет погода в Челябинске и в Челябинской области в январе 2021 года

Новогодняя ночь, к сожалению, не порадует. По данным Гидрометцентра России, в праздник температура упадет до −28 градусов. А что же дальше? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске и в Челябинской области в январе 2021 года.За всю историю наблюдений за погодой в Челябинске январская температура менялась от +4 до −48 градусов. Но это были аномальные годы. Обычно среднесуточный показатель составляет −15...−17 градусов.

«В первый месяц 2021 года температура на большей части территории России, в том числе на Урале, будет превышать климатическую норму на один градус», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

1 и 2 января в Челябинске будет −21 градус днем и −28 градусов ночью.

Первое потепление до −15 градусов днем можно ждать уже к 3 января.

А к 10-11 января, когда многим пора выходить на работу, в дневная температура поднимется до −10 градусов.

В течение января на Южном Урале случаются то оттепели, то сильные морозы. При резком перепаде температур воздух может наполниться густым туманом — многие принимают его за смог, но это неправильно.

В январе часто бывают метели, а на дорогах образуется гололед. Автомобилистам стоит быть аккуратными на дорогах и избегать дальних поездок в морозы.

Такой будет погода в Челябинске и в Челябинской области в январе 2021 года.