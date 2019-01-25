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сегодня в 11:47
Значительное ухудшение погоды ожидает Челябинскую область в выходные
Так, например, в воскресенье синоптики прогнозируют до -37 градусов.
/ Значительное ухудшение погоды ожидает Челябинскую область в выходные

Значительное ухудшение погоды ожидает Челябинскую область в выходные

Так, например, в воскресенье синоптики прогнозируют до -37 градусов.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Как сообщает МЧС России, сегодня, 25 января, по данным синоптиков, прогнозируется значительное ухудшение погодных условий по всей территории Челябинской области. В связи с усилением ветра ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей региона о возникновении опасностей на дорогах.

Ветер южный, юго-западный с отдельными порывами до 20 м/с. В связи с этим, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Также прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — говорится в заявлении ГУ МЧС России по Челябинской области.

При сильном ветре рекомендуется по возможности не выходить из зданий. Если же в момент ухудшения погоды вы находитесь на улице, лучшим выходом будет укрыться от ненастья в подземном переходе или подъезде здания. При этом запрещается прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Отметим, что непогода сохранится на территории Челябинской области и в выходные. В ночь на субботу, 26 января, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь при температуре воздуха от -20 до -25 градусов Цельсия, с понижением до -33 при прояснении. Субботним днем синоптики прогнозирует облачную погоду с прояснениями, небольшим снегом и изморозью. Температура воздуха -14 до -19 градусов, в горах и низинах — до -25. Ветер северо-западный, западный, 6−11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 27 января, переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь с температурой воздуха от -26 до -31 градуса (при прояснении — до -37). Днем переменная облачность с температурой от -15 до -20 и -25 в низинах. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

В Челябинске в субботу днем от -17 до -19 градусов. Ветер северо-западный 6−11 м/с. В воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -29 до -31 градусов, днем от -18 до -20 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

При сильном снегопаде в МЧС рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности не выходить на улицу. Водителям в гололед рекомендуется соблюдать безопасный скоростной режим и быть осторожными при совершении маневров.

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