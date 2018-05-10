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/ Заморозки до минус 3 ожидают южноуральцев в выходные

Заморозки до минус 3 ожидают южноуральцев в выходные

Дождей в ближайшие дни не предвидится.
сегодня в 15:12
  |  Общество

Синоптики не дают жителям Челябинской области благоприятного прогноза погоды на предстоящие выходные. В ближайшие три дня в регионе сохранится порывистый ветер. Ночные заморозки не дают земле прогреться, в отдельных частях области температура может опуститься до минус 3 градусов. Например, в Катав-Ивановске прогнозируют среднюю ночную температуру в 0 градусов.

В субботу, 12 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов, в горах и низинах до минус 3 градусов. Температура воздуха днем поднимается до плюс 19, в низинах — до плюс 15. Ветер северный, северо-восточный 5−10, днем отдельные порывы 11−16 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в Челябинске минусовых температур не предвидится. С минимальным отрывом от области воздух прогреется ночью до плюс 1 градуса. В дневное время суток челябинцев ждет потепление до плюс 15 градусов. Порывистый ветер также сохранится в южноуральской столице.

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