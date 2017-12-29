/ Южный Урал встретит Новый год без снега и с 20-градусными морозами

Первый день 2018 года тоже будет холодным.

Погоду на последний день 2017 и первый день 2018 года озвучили челябинские метеорологи. По их данным, аномальное потепление сменится небольшим морозом. Правда, перед этим жителям области придется пережить дождь и мокрый снег — 30 декабря. Зато не следующий день температура опустится ниже нуля, а в горах так и вообще дойдет до минус 20 градусов. Зато осадки не предвидятся.

В воскресенье, 31 декабря, ожидается минус 10, минус 15 градусов ночью, в горах до минус 20. Утром воздух прогреется до минус 2, минус 7 градусов. На следующий день, 1 января, ожидается до минус 16 градусов, в горах минус 21, а днем — от минус 4 до минус 9 градусов. Прогнозируется переменная облачность, юго-восточный ветер 2–9 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.



В Челябинске 31 декабря обещают около минус 10 градусов ночью и минус 6 днем. 1 января похолодает: ночью температура достигнет минус 15 градусов, днем — минус 8 градусов. Осадков не предвидится.