/ Значительное ухудшение погоды ждет южноуральцев в конце рабочей недели

Порывы сильного ветра ожидаются на всей территории области.

Погода в Челябинской области решила сделать «подарок» к Международному женскому дню: температура воздуха на Южном Урале упадет, а на всей территории области поднимется сильный ветер.

По ночам на Южном Урале будет облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах слабые гололёдные явления, днем — облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные, в отдельных районах слабые гололёдные явления. В Челябинске осадков не ожидается. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Температура воздуха 7 марта ночью в Челябинской области ожидается от 0 до минус 5, в Челябинске — от минус 1 до минус 3 градусов. Днем 7 марта в Челябинской области столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, в Челябинске до плюс 3 градусов.

8 марта ночью температура в области опустится до минус 19 градусов, в Челябинске до минус 17 градусов. Днем станет теплее: в области — от минус 1 до минус 6 градусов, в Челябинске — до минус 2 градусов.

Также в Челябинской области и Челябинске 7 марта ожидается сильный юго-западный ветер, с переходом на северо-западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду. 8 марта южноуральцев ждет юго-западный ветер, 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.