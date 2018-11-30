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/ До минус 20 опустится температура в первый день зимы

До минус 20 опустится температура в первый день зимы

Синоптики озвучили прогноз на выходные.
сегодня в 15:39
  |  Общество

В первые дни зимы южноуральцев ждут настоящие заморозки. Синоптики говорят, что температура в регионе опустится до минус 20 градусов. Уже выпавшие сугробы не растают, а новых осадков почти не предвидится: снег прогнозируют в отдельных районах области, и тот будет небольшим. Правда, в субботу возможны метели, так как ветер будет сильным, а отдельные его порывы достигнут 21 метра в секунду.

Ночью 1 декабря будет облачно, небольшой снег, метели, гололедица на дороге. Температура опустится до минус 15, а при прояснении — до минус 20 градусов. Днем обещают минус 5−10 градусов, небольшой снег, метели, гололед. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 метров в секунду, а отдельные порывы достигнут 17−21 метра в секунду. В воскресенье 2 декабря ожидается переменная облачность без осадков, минус 11−16 градусов, днем станет чуть теплее, 4−9 градусов ниже нуля. Ветер утихнет. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске ночью ожидается минус 11−13 градусов, днем — минус 5−7. Снег не прогнозируют. 1 и 2 декабря должно быть облачно с прояснениями, без существенных осадков. Сильный ветер обещают только в субботу — порывы до 16 метров в секунду.

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