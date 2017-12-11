/ «До 150 единиц техники». Мэр Челябинск озвучил результаты уборки после снегопада

Пользователи соцсетей выражают неудовлетворенность проведенными работами.

Сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании у главы Челябинска Евгения Тефтелева одной из ключевых тем стал прошедший в выходные снегопад, а также уборка выпавшего снега. Мэр заверил, что работы ведутся полным ходом, поручения главам районов и руководителям управляющих компаний даны.

Нормальный снег, мы его ждали. Радость, наверное, большая, но естественно и заботы увеличиваются по уборке снега. У меня поручения главам, управляющим компаниям — во дворах, тротуары надо делать. По дорогам примеры качественные есть. Днем работает порядка 80 единиц техники, вечером — до 150 единиц, включая самосвалы, которые вывозят снег. — прокомментировал Евгений Тефтелев.

В то же время жители города выказывают свое неудовольствие качеством проведенных работ, они оставляют критику в социальных сетях.



Напомним, снегопад в выходные был по всей Челябинской области. С 9 декабря на заснеженной трассе М-5 действовало ограничение на движение большегрузного транспорта. Также образовавшийся затор отрезал путь и двум пассажирским автобусам. Они перевозили 36 подростков. Сотрудникам ГИБДД удалось расчистить путь для транспорта с детьми.