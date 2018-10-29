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Снег и гололед пообещали синоптики в этот понедельник

Начало недели оказалось холодным и ветреным.
сегодня в 06:30
  |  Общество

Прогноз погоды на начало недели озвучили синоптики. По их данным, жителей региона ждут похолодание и осадки. Дожди уже прошли, теперь специалисты прогнозируют снег и мокрый снег, а также гололедицу и сильный ветер. Ночью и вовсе возможны заморозки.

Ночью 29 октября будет облачно, ожидается снег и мокрый снег, местами налипание его на провода, на дорогах гололедица, в горах — сильная. Возможная температура от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет облачно, в большинстве районов снег и мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура от минус 1 до плюс 4, на юге — плюс 7 градусов. Отдельные порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. — проинформировали сайт «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в Челябинске будет чуть менее ветрено — отдельные порывы ветра достигнут всего 17 метров в секунду. Температура не поднимется выше трех градусов тепла днем и выше нуля ночью. Ожидается снег.

Добавим, накануне вечером, 28 октября, Южный Урал засыпало мокрым снегом. Репортаж с фотографиями и видеозаписями непогоды смотрите здесь.

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