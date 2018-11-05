/ Дождь со снегом возвращается на Южный Урал

Погода в начале недели будет неприятной.

Последний праздничный выходной на Южном Урале не порадует погодой. Синоптики прогнозируют возвращение осадков 5 ноября. Дождь со снегом, сильный ветер и довольно высокая плюсовая температура днем говорят о том, что приход зимы в Челябинскую область пока откладывается.

Ночью 5 ноября ожидается от минус 3 до плюс 2, облачно с прояснением, умеренные осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. Днем будет от плюс 2 до плюс 7, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед и гололедица на дорогах. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В самом Челябинске ночью обещали от минус 2 до нуля. Днем, по данным синоптиков, температура поднимется до 4 градусов тепла. Будет облачно с прояснением, возможны осадки в виде снега с дождем.

Ветер в регионе будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Направление юго-западное.