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/ Непрерывные дожди обещают южноуральцам в конце недели

Непрерывные дожди обещают южноуральцам в конце недели

Бабье лето ушло с территории Челябинской области.
сегодня в 12:22
  |  Общество

Бабье лето на Южном Урале завершилось в четверг, 27 сентября. На смену солнцу и теплу пришли дожди и низкая температура. По прогнозу синоптиков, в конце недели жителей Челябинской области ждет не только облачное небо, но и заморозки. Ночная температура в отдельных районах не поднимется выше нуля, минус 2 градусов. А в Бродокалмаке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Катав-Ивановске, Озерске и Троицке синоптики не исключают выпадение снега с дождем.

Ночью в пятницу, 28 сентября, ожидаются от 2 до 8 градусов выше нуля, местами небольшие дожди. Днем температура поднимется до плюс 12, плюс 15 градусов. В субботу ночная температура опустится до плюс 5 градусов, в отдельных районах до нуля, зато днем станет теплее: плюс 14, плюс 19 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске пятница тоже будет дождливой, максимальная температура — 12 градусов тепла. Зато в субботу синоптики говорят о потеплении: днем станет солнечно, воздух прогреется до плюс 14 градусов Цельсия.

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