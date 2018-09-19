/ Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели

Осадки не оставят регион ни днем, ни ночью.

Прогноз погоды на вторую половину недели представили синоптики. По их данным, уже в четверг южноуральцам нужно быть готовыми к дождям и понижению температуры. Ночью столбик термометра может опуститься до плюс 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 18.

Холоднее всего будет в Златоусте и Катав-Ивановске — плюс 9, плюс 10 градусов. Самыми теплыми станут Бреды, Южноуральск и Троицк, там прогнозируют до 18 градусов тепла.

Ночью ожидаются небольшие дожди, местами умеренные. Температура будет держаться в пределах плюс 9, плюс 14 градусов тепла. Днем дождливая погода сохранится, средняя температура составит плюс 16 градусов. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске синоптики тоже прогнозируют дневные и ночные дожди. Прекратятся они, по данным гидрометцентра, в субботу. Температура будет держаться в районе плюс 7, плюс 9 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 16.