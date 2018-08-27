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Облачно и дожди. Синоптики озвучили прогноз на последний понедельник лета

Температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса на Южном Урале.
сегодня в 07:33
  |  Общество

Промозглая погода сохраняется на территории Челябинской области в последние дни августа. Рекомендуем жителям одеваться теплее и не забывать зонтики. Жаркие и сухие дни сменились дождями и прохладой. Утром из-за перепада температур возможно возникновение тумана.

В понедельник, 27 августа, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов, дневная температура поднимется до плюс 21 градуса. Ветер северный, северо-восточный 4−9, отдельные порывы до 14 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В южноуральской столице в понедельник прогнозируются облачность и осадки, воздух прогреется до плюс 18 градусов. Теплее всего будет в Магнитогорске, сегодня здесь ожидается 19 градусов. В Миассе и Златоусте будет схожая погода, днем будет до плюс 17 градусов.

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