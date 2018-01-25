/ Синоптики не обещают южноуральцам потепления на выходные

Морозы до минус 32 градусов задержатся в регионе до конца недели.

Жителям Челябинской области не грозят теплые выходные. Об этом сообщили синоптики из Челябинского гидрометцентра. Отмечается небольшой спад, однако метеорологические условия остаются напряженными.

В субботу, 27 января, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Температура воздуха ночью достигнет минус 25 градусов, в низинах минус 32, в горах минус 15 градусов. Температура воздуха днем достигнет минус 14 градусов, в низинах опустится до минус 18 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в Челябинске ожидается небольшое потепление. Если ночные температуры не «перешагнут» 20-градусного порога, то днем челябинцы могут рассчитывать на минус 10 градусов. При этом отдельные порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

