/ Длинные выходные в феврале и марте ждут южноуральцев

23 февраля и 8 марта станет причиной затяжных выходных.

Федеральная служба по труду и занятости представила график рабочих и праздничных дней в предстоящее время. Выходные в 2018 году будут длинными. Несколько дней отдыха по случаю празднования Дня защитника Отчества и Международного женского дня выпадет южноуральцам.



В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем, 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час. — передает «Интерфакс».



Четыре выходных дня будет по случаю празднования 8 марта. Разрыв между самим праздничным днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта, пятницу. Это позволит отдыхать четыре дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно.

