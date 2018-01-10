/ До минус 32 градусов похолодает в Челябинской области

Южноуральцев ожидают морозные выходные.

На смену кратковременному потеплению идут очередные морозы на Южный Урал. Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни. По их данным, к субботе температура воздуха опустится до минус 32 градусов в отдельных районах.



В субботу, 13 января, на территории Челябинской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до минус 24–29 градусов, в горах и низинах до минус 32 градусов. Днем температура воздуха опустится до минус 21 градуса. Ветер западный 3–8 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в столице Челябинской области также сохраняется тенденция к похолоданию. В ночное время отметки термометров опустятся до минус 26 градусов, а днем — до минус 18 градусов.

