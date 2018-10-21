/ Солнечным и морозным будет начало новой недели

Южноуральцы могут на время забыть о зонтах.

Несмотря на пасмурное воскресенье, первый день новой недели будет солнечным. Синоптики обещают лишь небольшую облачность. Однако тепла ждать не придется. Воздух прогреется лишь до 5 градусов тепла, утром не исключена нулевая температура, а ночью — заморозки.

Ночью в понедельник, 22 октября, будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки. Температура воздуха от минус 5 до нуля. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура поднимется от нуля до плюс 5 градусов. Прогнозируется северо-западный ветер до 10 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске, по информации синоптиков, будет облачно с прояснением. Ночью температура может опуститься до минус 2 градусов, днем обещают плюс 2, плюс 4 градуса Цельсия.