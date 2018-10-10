/ Похолодания идут на Южный Урал

Синоптики прогнозирует понижение температуры до -5 градусов.

До -5 градусов похолодает на Южном Урале, сообщают челябинские синоптики. Понижение температуры прогнозируется к ближайшим выходным.

По Челябинской области в пятницу: облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днем облачно, с прояснением, в большинстве районов небольшие, на севере до умеренных осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит до -3 градусов, днем — от 0 до +5. Ветер западный, с изменением на северо-западный 6−11 метров в секунду, с отдельными порывами до 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Отметим, холода, по прогнозам синоптиков, придут в выходные, а самыми холодными районами Южного Урала станут горные, где снег будет идти даже днем.