/ Жителей Челябинской области ждёт похолодание

Температура воздуха опустится до шести градусов.

Похолодание до шести градусов в отдельных районах Челябинской области ожидается сегодня ночью. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

В воскресенье температура воздуха составит от 14 до 19 градусов. Ветер северный 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью на 20 августа составит от 3 до 8 градусов тепла, ветер северный, до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15. Днём 20 августа столбик термометра повысится до отметки 21 градус тепла. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске, ночью 6−8 градусов тепла, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха 20 августа — 19 градусов, ветер северо-восточный 4−9 м/с, возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью на 20 августа ожидается температура 6 градусов выше нуля, ветер северный, 4 метра в секунду. Днём 20 августа переменная облачность, без осадков, температура — 18 градусов.

В Южноуральске ночью 8 градусов тепла, небольшой кратковременный дождь. 20 августа столбик термометра остановится на отметке 18 градусов, переменная облачность, также возможны дожди.