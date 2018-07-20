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Дожди уходят с территории Челябинской области

Синоптики дали прогноз погоды на выходные.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Благоприятный прогноз озвучили синоптики. До конца недели с территории Челябинской области уйдут дожди. В пятницу и субботу еще будет стоять мокрая и жаркая погода. Например, в Бредах ожидается до 30 градусов тепла, как и в Троицке, и Южноуральске. Чуть холоднее в Магнитогорске: по прогнозу, воздух прогреется до плюс 26 градусов, в Златоусте и Миассе — до плюс 22, 24 градусов. На том же уровне будет держаться температура в Верхнем Уфалее.

В пятницу и субботу, 20 и 21 июля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночная температура — плюс 16, 17 градусов, дневная — около 24, 26 градусов тепла, на юге до плюс 27, 31 градуса. В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура немного опустится: ночью плюс 13 градусов, днем — плюс 23. Все три дня ожидается сильный ветер с отдельными порывами до 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В областном центре уже в выходные станет солнечно. Пятница будет последним днем, в который прогнозируют дождь. Зато температура будет достигать 26 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье также прогнозируют похолодание — ночью плюс 12, плюс 16 градусов, а днем — плюс 21, плюс 24 градуса. Ветер будет не такой сильный, как в области, всего 11 метров в секунду.

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