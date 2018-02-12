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/ Преподаватель в детской секции оказался экс-заключенным за подготовку насильственного захвата власти

Преподаватель в детской секции оказался экс-заключенным за подготовку насильственного захвата власти

Осужденный устроился на работу в детскую секцию сразу после выхода из колонии.
сегодня в 12:02
  |  Происшествия

Житель Еманжелинска был осужден по статьям «приготовление к насильственному захвату власти» и «участие в деятельности экстремистской организации» и провел пять лет в колонии строго режима. Он вышел на свободу в июле прошлого года, а уже в декабре устроился на работу в местный фитнес-клуб. Судимость не помешала еманжелинцу проводить занятия с детьми по обучению ушу.

Нарушения выявили после проверки прокуратуры Еманжелинска. Оказалось, что подопечные экс-заключенного — дети от 4 до 11 лет. Также выяснилось, что у мужчины не было регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Еманжелинец снова стал фигурантом дела, на этот раз — об административном правонарушении.

Прокуратурой города в отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица» КоАП РФ. Также ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Если мужчина не прекратит свою деятельность, прокуратура направит исковое заявление в суд.

Добавим, работу с детьми для ранее судимых граждан ограничивает Трудовой кодекс РФ.

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