/ Преподаватель в детской секции оказался экс-заключенным за подготовку насильственного захвата власти

Осужденный устроился на работу в детскую секцию сразу после выхода из колонии.

Житель Еманжелинска был осужден по статьям «приготовление к насильственному захвату власти» и «участие в деятельности экстремистской организации» и провел пять лет в колонии строго режима. Он вышел на свободу в июле прошлого года, а уже в декабре устроился на работу в местный фитнес-клуб. Судимость не помешала еманжелинцу проводить занятия с детьми по обучению ушу.



Нарушения выявили после проверки прокуратуры Еманжелинска. Оказалось, что подопечные экс-заключенного — дети от 4 до 11 лет. Также выяснилось, что у мужчины не было регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Еманжелинец снова стал фигурантом дела, на этот раз — об административном правонарушении.

Прокуратурой города в отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица» КоАП РФ. Также ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Если мужчина не прекратит свою деятельность, прокуратура направит исковое заявление в суд.

Добавим, работу с детьми для ранее судимых граждан ограничивает Трудовой кодекс РФ.



