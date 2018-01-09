/ 2-летний ребенок обморозился, застряв на вершине Иремель на каникулах

Его и еще 3 туристов эвакуировали спасатели.

Все каникулы спасатели дежурили в природном парке «Иремель», чтобы оказывать оперативную помощь попавшим в беду туристам. Выездов было 4: мужчина на джипе, застрявшем на проселочной дороге, переохладившиеся туристы, взбиравшиеся на гору. 5 января на вершине Иремель помощь понадобилась группе туристов из Уфы, в числе которых был 2-летний ребенок.

У ребенка диагностировали переохлаждение верхних конечностей и обморожение 1 степени нижних конечностей. Спасатели эвакуировали мать с ребенком на снегоходе, вскоре малыш был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе Челябинской области.

На следующий день помощь потребовалась другому маленькому туристу из Уфы. 9-летний ребенок катался на снегоходе — и у транспорта закончился бензин. Он получил обморожение 1–2 степени. Спасатели отогрели ребенка и отправили в поселок Тюлюк. Добавим, что мальчик находился в сопровождении взрослого.