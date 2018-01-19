/ Южноуральцев предупреждают о морозах до минус 37 градусов

Непогода будет сопровождаться крепким ветром.

Жителей Челябинской области предупреждают о грядущих морозах. Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели. На территории области сохранятся холода, температура с каждым днем будет опускаться. Также жителей региона ждет крепкий ветер.

В понедельник, 22 января, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на западе до умеренного, изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 29, в низинах до минус 37, на западе до минус 17. Температура воздуха днем опустится до минус 17, в низинах до минус 22. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Сильный мороз ждет и жителей южноуральской столицы. В выходные в Челябинске не прогнозируется осадков. Однако температура воздуха будет опускаться. К понедельнику ночные показатели достигнут минус 29 градусов, а дневные — 19 градусов.

