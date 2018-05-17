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/ Жару в плюс 28 градусов обещают в конце недели на Южном Урале

Жару в плюс 28 градусов обещают в конце недели на Южном Урале

Столбик термометра наконец поползет вверх.
сегодня в 11:04
  |  Общество

В Челябинской области наконец начинается настоящая жара. После неожиданного похолодания в среду регион «накрывают» высокие температуры. Синоптики говорят, что в конце недели столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов Цельсия. Это актуально для всех крупных городов области. До воскресенья же будет прохладно и дождливо. Только в Бредах и Кизильском температура дойдет лишь до 20 градусов.

В пятницу, 18 мая, в области ожидается ночная температура от плюс 3 до плюс 8 градусов, а дневная — от плюс 16 до плюс 21. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В воскресенье, 19 мая, скорость ветра снизится, ожидаемая температура плюс 1, 6 градусов ночью и плюс 13,18 — днем. И в пятницу, и в субботу прогнозируется небольшой дождь, возможна гроза. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном гидрометцентре.

В Челябинске ночью сохраняются холода. В среднем температура плюс 4, плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16, 18. В воскресенье неожиданно на термометре будет 28 градусов. Как и в области, ожидается дождь и сильный ветер.

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