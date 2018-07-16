/ Солнечные дни задержатся в Челябинске до середины недели

Грозы постепенно возвращаются в регион.

Ярким солнцем и безоблачным небом встретил южноуральцев понедельник. Такая погода задержится на территории области до середины недели. К тому же воздух будет прогреваться почти до плюс 30 градусов. Южноуральцам нужно воспользоваться жаркими днями и посетить озера, которыми богат регион.

Особенно актуален этот совет для жителей юга области. В Бредах и Магнитогорске дневная температура будет держаться на уровне 28, 30 градусов выше нуля. Такая же температура ждет жителей Троицка и Южноуральска. В Аргаяше будет холоднее — от плюс 25 до плюс 27 градусов; жителей Златоуста и Миасса ждет плюс 25, 26 градусов тепла.

Во вторник, 17 июля, в области будет малооблачная погода без осадков. Прогнозируется ночная температура в плюс 15 градусов, а дневная — от 24 до 29 градусов тепла. В среду возможны кратковременные дожди, а в горах и грозы. Ночью станет теплее, до 17 градусов, а днем — до 24, 29 градусов тепла. В четверг, 19 июля, температура останется прежней, но ожидается дождь и гроза. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В областном центре во вторник и среду будет солнечно и жарко. Максимальная температура — плюс 29 градусов. Однако в четверг, 19 июля, станет чуть холоднее: до плюс 27 градусов. А также во второй половине недели в Челябинск вернутся дожди и грозы.