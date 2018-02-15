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Челябинскую область будет заметать до конца недели

Метеорологи говорят о долгом снегопаде и ночных заморозках.
сегодня в 10:31
  |  Общество

С новой силой начал сыпать снег на Южном Урале. По данным Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца недели. Снег прогнозируют небольшой, но постоянный. При этом температура будет умеренной, только при прояснении ночью возможны заморозки.

В пятницу и субботу температура ночью опустится до минус 18 градусов, днем вырастет до минус 7. Прогнозируется переменная облачность, западный ветер 3–8 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в областном Гидрометцентре.

При этом жителей Челябинска уже в пятницу будет ждать солнце, небольшие облака и полное отсутствие снега. В областном центре будет тепло. Ночная температура воздуха — от минус 14 до минус 17 градусов, дневная — от минус 3 до минус 6. Ветер будет западным и юго-западным.

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