/ Наступление самых сильных морозов декабря прогнозируют синоптики на Южном Урале

В регионе похолодает до минус 30 градусов.

Вторая половина текущей недели на Южном Урале станет аномально холодной. Синоптики прогнозируют похолодание в отдельных районах области до минус 30 градусов. Морозный фронт продержится в Челябинской области до выходных.



В четверг, 14 декабря, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 23 градусов, в низинах до минус 30, на крайнем западе до минус 18. Температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, в низинах до минус 20, на крайнем западе до минус 10. Ветер юго-восточный, южный 2–7, отдельные порывы до 12 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



Отметим, что в столице Южного Урала серьезного похолодания не ожидается. Температура воздуха в ближайшие дни находиться на привычных отметках. Ночью столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, а днем — до минус 12. В дальнейшем этот показатель пойдет на повышение. Осадков и сильного ветра не ожидается.