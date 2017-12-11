/ Морозы до минус 28 градусов обещают синоптики в Челябинской области

Холода продержатся до конца недели.

Зима продолжает удивлять. Только укрепившиеся морозы крепчают. В ночь на вторник, 12 декабря, в регионе обещают минус 28 градусов и неустойчивый ветер, снег. Такой прогноз будет действителен до конца недели. Синоптики обещают ясную погоду без осадков до самых выходных.

Ночью 12 декабря переменная облачность, местами небольшие туманы, снег, изморозь. Температура воздуха — минус 14, минус 19 градусов, а в горах и низинах до минус 28 градусов. Днем ожидается температура от минус 11 до минус 16. В среду будет до минус 25 градусов в горах и низинах и до минус 16 в горах. Днем потеплеет до минус 7, минус 17 градусов. В четверг, 14 декабря, ночные температуры будут от 13 до 25 градусов ниже нуля, а днем от минус 11 до минус 16 градусов. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске ночами ожидается от минус 16 до минус 18 градусов, а днем минус 10, минус 13 градусов. Осадков не предвидится.