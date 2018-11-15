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Похолодает ли на Южном Урале к концу недели?

Подробный прогноз от челябинских синоптиков.
сегодня в 06:30
  |  Общество

Погода на Южном Урале остается нестабильной: в прошлые выходные жители области пытались спрятаться от холода, а в конце недели столбик термометра днем, по прогнозам синоптиков, поднимется до отметки в ноль градусов, а в отдельных районах — плюс 1 или плюс 2. Только ночами будет морозно.

Днем 15 ноября в Челябинской области ожидается от минус 3 до плюс 2, в горах и низинах до минус 7. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью 16 ноября, в пятницу, почти не будет осадков, в отдельных районах гололедица, температура — минус 6−11, минус 17 градусов. Днем прогнозируют от минус 5 до нуля, без осадков. Небольшой снег ожидается только 17 ноября, ночью будет до минус 13 градусов, днем же температура может подняться до плюс 1. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске будет от минус 1 до плюс 1, без осадков. Снег ожидается только в субботу. Средняя ночная температура — минус 8 градусов.

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