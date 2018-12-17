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Холода возвращаются на Южный Урал

В некоторых районах температура упадет до -30 градусов.
сегодня в 11:49
  |  Общество

Настоящие зимние морозы нагрянут в Челябинскую область на этой неделе. Постепенно температура будет опускаться во всех районах.

Как сообщают все погодные ресурсы, начиная с понедельника, температура в области будет опускаться. Дневная не перешагнет отметку в -18 градусов, а вот ночью в отдельных районах ожидаются 30-градусные морозы. Самые низкие температуры ожидаются к выходным 22 и 23 декабря.

Впрочем, осадков в течение рабочей недели не ожидается, а в субботу и воскресенье может пойти небольшой кратковременный снег.

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