/ Заморозки сменятся потеплением в Челябинске

Ночью ожидается минус 2 градуса.

В южноуральской столице установилась осенняя погода. Начавшиеся с приходом сентября сезонные перемены сохранятся. Ночные температуры стабильно подбираются к минусовым отметкам. При этом дождей не ожидается. Жители Челябинска с нетерпением ждут прихода бабьего лета.

В Челябинске во вторник, 11 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1−3 градусов, на почве местами заморозки до минус 2 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

При этом 13 сентября в южноуральской столице станет заметно теплее. К концу рабочей недели ночные похолодания закончатся, температура закрепится на уровне плюса. В четверг челябинцев ждет плюс 23 градуса.

Отметим, что на Южном Урале сохранятся схожие прогнозы. Циклон принесет потепление до плюс 26 градусов в регионе. Максимальная температура воздуха в Магнитогорске к четвергу достигнет 22 градусов, в Копейске — 21 градуса, в Миассе — 20, а в Златоусте — 19 градусов.