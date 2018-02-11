/ Резкое похолодание и ветер идут на Южный Урал

Погодные изменения будут сопровождаться снегопадом.

Похолодание до минус 23 градусов прогнозируют в Челябинской области. Столбики термометров опустятся уже в ночь на понедельник, 12 февраля. С восходом Солнца потеплеет до плюс пяти — десяти градусов. В течения дня в регионе ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.



Ветер северо-восточный, восточный. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. — сообщают в Челябинском гидрометцентре.

В столице Южного Урала также возможен небольшой снег, при этом будет немного теплее, чем по области. Ночью в Челябинске ожидается до минус 14, днем до минус восьми градусов. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду.



По сообщениям синоптиков, снег будет идти в областном центре до конца недели, а к выходным вернется ясная погода.

