/ Потепление до минус 3 градусов обещают на Южном Урале

﻿﻿Аномальные морозы идут на спад.

Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные на Южном Урале. Первые выходные февраля принесут жителям региона теплые дни, воздух прогреется до минус 3 градусов. Тенденция к потеплению сохранится и к началу следующей недели.

В воскресенье, 4 февраля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 20, в низинах до минус 25 градусов, на западе до минус 15. Температура воздуха днем опустится до минус 11, на западе до минус 3. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что температура воздуха в южноуральской столице нормализуется. В Челябинске в ночное время показатели на столбиках термометров могут достигать отметок в минус 19 градусов, а днем — минус 10. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

