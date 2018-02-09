/ Изморозь и снег прогнозируют в выходные на Южном Урале

Кратковременное потепление сменится морозами.

Последний зимний месяц приносит южноуральцам затяжные морозы. Температура воздуха в предстоящие выходные опустится до минус 26 градусов. Вместе с тем в Челябинской области возможны осадки в виде снега, также могут быть туманы и слабая изморозь в отдельных районах.



В субботу, 10 февраля, будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшой снег, на юге до умеренного, утром в отдельных районах туманы, слабая изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 21, в низинах до минус 26, на крайнем западе до минус 16 градусов. Температура воздуха днем опустится до минус 10, на юге — до минус 15 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



Синоптики также озвучили прогноз для жителей южноуральской столицы. В Челябинске в ближайшие дни будет облачно и снежно. Ночные морозы сохранятся, разница с дневными показателями составит до 10 градусов.

