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/ Морозами и снегом завершится рабочая неделя

Морозами и снегом завершится рабочая неделя

В отдельных районах температура опустится до минус 30 градусов.
сегодня в 11:59
  |  Общество

Морозы не уходят с территории Челябинской области. В ближайшие дни, говорят метеорологи, средняя ночная температура будет держаться на уровне минус 20 градусов. Однако не всем населенным пунктам так повезло. Например, в Бредах и Троицке столбик термометра опустится до отметки в минус 23−24 градуса. В низинах при прояснении температура может доходить до 30 градусов ниже нуля. Днем же, в среднем, будет около минус 12 градусов Цельсия.

Самая теплая температура установится в Аргаяше, Златоусте и Озерске: ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в минус 18 градусов, а днем подскакивать до минус 10−12.

В Челябинске обещают минус 19 градусов ночью и минус 11−12 градусов днем.

В конце рабочей недели во всей области возможен небольшой снег.

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