/ Плюсовые температуры пришли на Южный Урал

Морозы в регионе идут на спад.

Погода в Челябинской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Сегодня, 8 февраля, жителей региона ожидает повышение температуры до положительных показателей. Потепление, по прогнозам синоптиков, придется на дневное время.

В четверг, 8 февраля, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит минус 19–24 градуса, в низинах до минус 31 градуса, на западе до минус 16 градусов. Температура воздуха днем опустится до минус 9, в низинах — до минус 14, в горах поднимется до плюс 1 градуса. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что жителей южноуральской столицы не ожидают такие кардинальные температурные перепады. В ближайшие дни ночные температуры будут держаться на отметке около минус 20 градусов, а дневные — около минус 8 градусов. Осадков и появления солнца не ожидается.

