/ Авиарейс из Челябинска в Москву отложен из-за непогоды

Самолет поднимется в воздух на четыре часа позже, чем предполагалось.

Перенесено время вылета рейса SU1423 Челябинск — Шереметьево «Аэрофлота». По расписанию он должен был состояться сегодня, 4 февраля, в 17:35, однако в авиакомпании сообщили об изменениях.



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года. Предполагаемое время вылета из Челябинска — 21:35. — сообщили сайту «Первый областной» в «Аэрофлоте».

Накануне, 3 февраля, была задержан еще один рейс «Аэрофлота» Челябинск-Шереметьево. Самолет прибыл в столицу с опозданием в 2 часа 28 минут.



В аэропорту Шереметьево сегодня ожидается пасмурная погода и сильный снег.