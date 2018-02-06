/ Сложные погодные условия в столице стали помехой для авиасообщения с Южным Уралом

Отменены рейсы в Магнитогорск и Челябинск.

Аномальный снегопад в Москве продолжает вносить свои коррективы в расписание авиации. Часть самолетов задерживается, часть отменяется. Об этом объявила авиакомпания «Аэрофлот». В частности, из Москвы в Челябинск и Магнитогорск не вылетят запланированные рейсы.



В связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов на 6 февраля 2018 года. Отменены рейсы SU1426 Шереметьево — Челябинск на 17:25 и SU1428 Шереметьево — Магнитогорск на 0:55 7 февраля. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Аэрофлот».



Отметим, Южный Урал оказался не единственным регионом, испытавшим трудности из-за погоды. Авиакомпания отменила ряд внутренних и международных рейсов с отправлением в этот день.



Напомним, проблемы с авиасообщением между Москвой и Южным Уралом продолжаются третий день.