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/ До 28 градусов тепла прогреется воздух в Челябинске

До 28 градусов тепла прогреется воздух в Челябинске

Жителей южноуральской столицы ожидают существенные перепады температур.
сегодня в 12:52
  |  Общество

На смену летней прохладе на Южный Урал идет потепление. Благоприятный прогноз погоды дают синоптики федерального Гидрометцентра. По данным метеорологов, воздух прогреется до 28 градусов. Даже осадков станет меньше.

Во вторник, 5 июня, температура воздуха днем составит 26 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. В среду, 6 июня, температура воздуха днем составит 28 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. — сообщили сайту «Первый областной» в Гидрометцентре.

Отметим, что потепление носит кратковременный характер. Метеорологи обещают возращение прохлады к концу недели. Уже в пятницу столбики термометров снова вернутся к привычным отметкам ниже 20 градусов. Однако с середины июня ожидается устойчивая жара. Гисметео, например, с 14 июня обещает жару. Максимальная температура воздуха достигнет +35 градусов.

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