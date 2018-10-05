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/ О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики

О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики

Осень вступает в свои права.
сегодня в 12:54
  |  Общество

В первую неделю октября южноуральская погода оказалась непредсказуемой. Температура в отдельных районах поднялась до 18 градусов тепла, в Златоусте выпал снег, тучи уступили место солнцу. Однако выходные, по словам синоптиков, будут стабильно дождливыми и даже холодными. Только на юге области воздух прогреется больше, чем до 10 градусов выше нуля.

В субботу, 6 октября, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью температура составит плюс 3−8 градусов, днем — плюс 8−13. В воскресенье, 7 октября, также будет дождливо, на севере возможен мокрый снег, ожидаются заморозки. Днем температура поднимется до плюс 10, плюс 13 градусов, дожди останутся. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске тоже обещают дождь и похолодание. Максимальная температура в эти выходные — плюс 11 градусов.

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