/ Тепло и ветрено. Экстренное предупреждение продлено на Южном Урале

Неоднозначный прогноз дают синоптики на начало новой рабочей недели.

Южноуральские синоптики озвучили прогноз погоды на начало первой рабочей недели этого лета. В понедельник, 4 июня, в регионе продолжит действовать экстренное предупреждение. Это значит, что в регионе велика вероятность возникновения ЧП из-за стихии.

В понедельник, 4 июня, синоптики вновь прогнозируют сильный ветер, отдельные порывы могут достигать 23 метров в секунду. В отдельных районах Челябинской области возможны сильные осадки, грозы и град. Из плюсов — потеплеет, днем воздух прогреется до 19 градусов, а в южных районах Челябинской области — до 24 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что к осадкам стоит готовиться и жителям южноуральской столицы. Погода в Челябинске не будет отличаться от региона, горожан ждут дожди и грозы, возможен град. По прогнозам синоптиков, в городе потеплеет до 19 градусов.

Сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям, а также не пренебрегать правилами безопасности.