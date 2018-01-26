/ Об аномально холодных выходных предупредили южноуральцев

В МЧС рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

По данным синоптиков, в эти выходные, 27 и 28 января, аномальные холода сохранятся в отдельных районах Челябинской области. Как сообщили в МЧС, среднесуточная температура будет на 7 градусов и более ниже климатической нормы.

В связи с этим повышается вероятность увеличения случаев общего переохлаждения, возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах энергетики, коммунального хозяйства, а также автомобильных дорогах. Еще один фактор риска — пожары в жилье. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ночь на субботу, 27 января, на Южном Урале ожидается до минус 32 градусов, днем потеплеет до минус 11, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Следующей ночью будет чуть теплее — до минус 27 градусов, днем столбики термометров покажут минус 8 — минус 13 градусов. В областном центре ночью температура опустится до минус 25 градусов, днем синоптики прогнозируют минус 11.

Сотрудники МЧС рекомендуют одеваться многослойно и держать ноги в тепле. При этом в ведомстве добавили, что лучше не выходить на улицу и воздержаться от поездок на личном автотранспорте.