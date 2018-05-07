/ Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области

Осадки не должны помешать запланированным мероприятиям.

Прогноз погоды на 9 мая озвучили синоптики. По их данным, и в области, и в южноуральской столице в День Победы будет дождливо, но жарко и ветрено. В регионе температура достигнет плюс 22 градусов, а в Челябинске воздух прогреется до плюс 19. Отдельные порывы ветра в среднем достигнут 12−15 метров в секунду. Осадки, по данным синоптиков, будут не постоянными, однако не исключено, что основная их активность придется именно на парад Победы.

Непогода не должна внести серьезные коррективы в ход запланированных мероприятий. Три года назад подобная ситуация уже возникала: тогда 9 мая объявили экстренное предупреждение, пошел снег с дождем. Военные и техника все равно приняли участие в параде Победы, однако мероприятие сократили на час. Дети не выступили с творческими номерами. Кроме того, гала-концерт в парке Гагарина перенесся на 11 мая, солнечный и спокойный день. Не полностью прогремел победный фейерверк. Часть высотных залпов оставили на празднование Дня города. Аналогичные меры могут принять в этом году.

Взрослые коллективы, ветеранские коллективы и ансамбли, выступили, потому что это было долгом людей — подарить праздник. Кроме того, современное оборудование может работать в любую погоду. Решение мы будем принимать уже на месте. Сейчас все идет в соответствии с графиком и в штатном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель управления культуры администрации города Челябинска Дмитрий Назаров.

Добавим, что теплая и дождливая погода задержится в Челябинской области до конца недели. Ночью в разных районах будет от нуля до плюс 7, зато днем воздух прогреется до плюс 15 и 18 градусов. 10 мая температура и вовсе должна подняться до плюс 20 градусов.

В Челябинске с 8 по 10 мая будет в среднем 15 градусов, самый теплый — День Победы. Ночная температура не превысит плюс 5 градусов.