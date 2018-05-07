Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 75.64 -0.49
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области

Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области

Осадки не должны помешать запланированным мероприятиям.
сегодня в 15:43
  |  Общество

Прогноз погоды на 9 мая озвучили синоптики. По их данным, и в области, и в южноуральской столице в День Победы будет дождливо, но жарко и ветрено. В регионе температура достигнет плюс 22 градусов, а в Челябинске воздух прогреется до плюс 19. Отдельные порывы ветра в среднем достигнут 12−15 метров в секунду. Осадки, по данным синоптиков, будут не постоянными, однако не исключено, что основная их активность придется именно на парад Победы.

Непогода не должна внести серьезные коррективы в ход запланированных мероприятий. Три года назад подобная ситуация уже возникала: тогда 9 мая объявили экстренное предупреждение, пошел снег с дождем. Военные и техника все равно приняли участие в параде Победы, однако мероприятие сократили на час. Дети не выступили с творческими номерами. Кроме того, гала-концерт в парке Гагарина перенесся на 11 мая, солнечный и спокойный день. Не полностью прогремел победный фейерверк. Часть высотных залпов оставили на празднование Дня города. Аналогичные меры могут принять в этом году.

Взрослые коллективы, ветеранские коллективы и ансамбли, выступили, потому что это было долгом людей — подарить праздник. Кроме того, современное оборудование может работать в любую погоду. Решение мы будем принимать уже на месте. Сейчас все идет в соответствии с графиком и в штатном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель управления культуры администрации города Челябинска Дмитрий Назаров.

Добавим, что теплая и дождливая погода задержится в Челябинской области до конца недели. Ночью в разных районах будет от нуля до плюс 7, зато днем воздух прогреется до плюс 15 и 18 градусов. 10 мая температура и вовсе должна подняться до плюс 20 градусов.

В Челябинске с 8 по 10 мая будет в среднем 15 градусов, самый теплый — День Победы. Ночная температура не превысит плюс 5 градусов.

Общество
Минус 3 градуса и дождь ждут южноуральцев во второй день мая
01.05.2018
Минус 3 градуса и дождь ждут южноуральцев во второй день мая
Общество
Звездный дождь «прольется» над Южным Уралом в мае
24.04.2018
Звездный дождь «прольется» над Южным Уралом в мае
Общество
Снег и дождь прогнозируют на сутки на Южном Урале
05.04.2018
Снег и дождь прогнозируют на сутки на Южном Урале
Общество
Дождь со снегом. Осадки в Челябинской области продлятся всю рабочую неделю
14.11.2017
Дождь со снегом. Осадки в Челябинской области продлятся всю рабочую неделю
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
сегодня в 16:56
Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра
Происшествия
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
сегодня в 16:50
Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом
Спорт
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
сегодня в 16:45
Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске
Общество
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
  
сегодня в 16:29
Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке
Общество
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
сегодня в 16:24
Техническое состояние детсада, где рухнул потолок, проверяют несколько служб
Происшествия
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
сегодня в 15:56
Челябинка выбросила на свалку слепую мать ради ее пенсиии
Общество
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
сегодня в 15:43
Дождь пройдет в День Победы по Челябинской области
Общество
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
сегодня в 15:35
Южноуралец во время заседания отругал судью матом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6