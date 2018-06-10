/ Ниже нуля опустится температура в Челябинской области перед Днем России

В регионе будет дождливо и ветрено.

Очередной сюрприз от погоды ждет жителей Челябинской области. В эти выходные температура опустится ниже нуля. Прогноз актуален для тех, кто обитает в горах и низинах. На оставшейся территории средняя температура будет плюс 2, плюс 7 градусов ночью, а днем воздух везде прогреется до плюс 11, плюс 15. Возможно даже потепление до плюс 20 градусов. Обещают кратковременные дожди.

Во вторник, 12 июня, немного похолодает.

Во вторник ночью столбик термометра будет показывать от плюс 3до плюс 8 градусов. Днем температура поднимется, ожидается от 14 до 18 градусов тепла. Все время возможны небольшие дожди. Кроме того, прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске 11 и 12 июня ночная температура будет держаться на отметке в плюс 4, плюс 5 градусов. Днем поднимется до плюс 15, плюс 17 градусов. Сильного ветра синоптики не обещают, однако в День России будет дождливо.