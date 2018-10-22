/ Синоптики рассказали, когда в Челябинск придут морозы и снег

Долговременный прогноз на ближайший месяц опубликовал портал Gismeteo.

Настоящих морозов в Челябинске не стоит ожидать до второй половины ноября. Так утверждают синоптики портала Gismeteo, опубликовавшие прогноз на ближайшие 30 дней.

По их расчетам, температура воздуха будет колебаться до +11 — +12 градусов по Цельсию. Самими же холодными станут 30 октября и 17 ноября: по предварительным данным, столбики термометров в эти дни покажут от -3 до -6 градусов.

Между тем осадков челябинцам избежать не удастся. 27 октября ожидается ливень, переходящий в снег уже 28 числа. 29 октября снегопад только усилится. Дождливо будет также 9, 10, 15 и 16 ноября. После 18 числа ожидается снег и заморозки.

Впрочем, погода на Южном Урала настолько переменчива, что заглядывать дальше, чем на неделю, метеорологи не советуют.

Отметим, Челябинск и Челябинска область уже успели отметиться непогодой с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. ГИБДД советует водителям «переобуться» в зимнюю резину. Что еще необходимо предпринять автомобилисту, чтобы его транспорт выдержал самые суровые заморозки — читайте в интерактивной памятке от «Первого областного».