Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Челябинской области

Положительные результаты анализов пришли из «Вектора».

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В Челябинской области за последние сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 11 апреля количество больных достигло 42 человека.

«На госпитализации остаётся 31 человек: 10 — в Челябинске, 5 — в Кизильском районе, 6 — в Магнитогорске, по одному в Златоусте и Аше, 4 человека в Бредах и по два человека в Снежинске и Верхнеуральске. Одиннадцать из подтверждённых выписаны»,— сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

При этом условно подтверждённых в области на данный момент 6 человек. Все заражённые находятся в инфекционных отделениях больниц в изолированных боксах и получают необходимое лечение.

«Всего в Челябинской области на COVID-19 обследовано 19 078 человек. За последние сутки проведено 1260 тестов. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— добавили в ведомстве.

Если у вас возникли какие-то вопросы, необходимо звонить на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Вся актуальная информация о коронавирусной инфекции в Челябинской области также размещена на сайте коронавирус74.рф.