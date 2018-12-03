/ Синоптики рассказали, какую погоду ждать в новогоднюю ночь

Сайты погоды опубликовали предварительный прогноз на месяц.

Некоторые сайты погоды уже опубликовали прогноз на 31 декабря. Хотя синоптики просят не верить таким долгосрочным «предсказаниям», ссылаясь на непредсказуемость проходящих фронтов, сайт «Первый областной» решил выяснить, чего можно ждать в Новогоднюю ночь.

Так, по данным «Гисметео», весь декабрь будет очень теплым: самая низкая дневная температура — минус 15 градусов, а ночная — минус 21. А вот в новогоднюю ночь воздух прогреется аж до плюс 2, а вместо снега челябинцам обещают дождь. Такая же погода, говорит «Гисметео», будет в первый день 2019 года.

Впрочем, не все так однозначно. Данные сервиса «Яндекс.Погода» отличаются от предыдущего прогноза на целый десяток градусов. Здесь обещают минус 10 градусов 31 декабря и минус 11 на следующий день. А дождь со снегом, сообщает «Яндекс.Погода», пройдет 29 и 30 декабря.